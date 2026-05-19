Россияне утром раскаиваются в вечерних покупках

Около 38% россиян, которые совершают покупки вечером, признались, что утром, скорее всего, не купили бы ту же самую вещь. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Migtorg Александр Коротков со ссылкой на исследование компании.

По данным компании, 62% респондентов заявили, что вечером им психологически легче решиться на покупку или повышение ставки. Почти 80% из тех, кто покупает вещи вечером, делают это минимум раз в месяц.

По словам Короткова, утром человек лучше понимает, сколько может потратить за день, а к вечеру эта рамка часто размывается, особенно если за день он не вышел за свой условный бюджет. На этом фоне покупка становится способом наградить себя, быстро получить положительные эмоции или устроить себе «отложенный подарок» на тот день, когда придет заказ, сказал эксперт.

«Дорогая вечерняя покупка — это по сути сеанс самопомощи. Вечером клиент открыт, доверчив и ищет повод себя порадовать. Утром — закрыт, критичен и считает каждую тысячу. Я думаю, что уже в скором времени мы увидим инициативы по ограничению ночных и вечерних покупок, самозапреты на спонтанные заказы для тех, кто уязвим перед импульсивными тратами. Вопрос не в том, чтобы запретить человеку радовать себя. А в том, чтобы эта радость не превращалась в утреннее сожаление или, что еще хуже, зависимость», — отметил Коротков.

По данным компании, российский рынок онлайн-торговли за последние годы резко вырос: с 1,7 трлн рублей в 2019 году до 13,4 трлн рублей в 2025-м. Число интернет-заказов достигло 8,3 млрд, а доля e-commerce в рознице превысила 25%. На этом фоне меняется и поведение покупателя: он все чаще принимает решения не только из-за цены и удобства доставки, но и под влиянием усталости, настроения и времени суток, заключил Коротков.

