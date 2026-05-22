Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Названы ежедневные «утечки» бюджета россиян

Бизнес-эксперт Трепольский: траты на кофе и такси съедают 20 тыс. руб. в месяц
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Незаметные ежедневные траты на кофе, такси и доставку еды могут съедать у россиян 15–20 тыс. рублей в месяц. В 2026 году многие люди стали внимательнее относиться к таким расходам, рассказал «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Раньше в периоды экономической неопределенности люди чаще пытались заранее купить бытовую технику, автомобили или другие дорогие товары. Сейчас поведение изменилось. На фоне высоких ставок по вкладам россиянам выгоднее сохранять деньги, поэтому они стали чаще разбирать банковские выписки и искать ежедневные «утечки» бюджета. Коварство мелких регулярных расходов заключается в том, что они психологически почти незаметны. 250 рублей за стакан капучино или 300 рублей за платную доставку кажутся пустяком здесь и сейчас. Но за месяц такие траты могут сложиться в 15–20 тыс. рублей. Это уже сумма, сопоставимая с серьезным платежом по кредиту или хорошим взносом на накопительный счет», — отметил Трепольский.

По его словам, чаще всего под сокращение у россиян попадают кофе навынос, импульсивные перекусы, лишние поездки на такси и регулярная доставка готовой еды. Если часть пути можно пройти пешком или доехать на метро, а ужин приготовить дома или купить в кулинарии рядом с домом, многие теперь выбирают более дешевый вариант, сказал эксперт.

Отдельная статья расходов — цифровые подписки. По словам Трепольского, россияне начали чаще проверять, за что у них каждый месяц списываются деньги, и отключать сервисы, которыми давно не пользуются. То же касается мелкого офлайн-шопинга «ради настроения», когда покупка вроде бы небольшая, но в конце месяца таких трат оказывается слишком много, добавил эксперт.

По его мнению, это не просто вынужденная экономия, а признак роста финансовой грамотности. Разница заключается в том, что человек не отказывается от нормальной жизни, а убирает расходы, которые не дают ему заметной пользы, пояснил эксперт. По его словам, высвободившиеся деньги он может положить на вклад, направить на здоровье, обучение или нужды семьи.

Трепольский допустил, что привычка считать микрорасходы сохранится и дальше. По его словам, человек, который уже увидел реальные суммы в банковском приложении и понял, сколько стоят его повседневные привычки за месяц или год, вряд ли быстро вернется к прежнему уровню спонтанных трат.

Ранее зумеры признались, сколько тратят из зарплаты.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!