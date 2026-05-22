Названы ежедневные «утечки» бюджета россиян

Незаметные ежедневные траты на кофе, такси и доставку еды могут съедать у россиян 15–20 тыс. рублей в месяц. В 2026 году многие люди стали внимательнее относиться к таким расходам, рассказал «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Раньше в периоды экономической неопределенности люди чаще пытались заранее купить бытовую технику, автомобили или другие дорогие товары. Сейчас поведение изменилось. На фоне высоких ставок по вкладам россиянам выгоднее сохранять деньги, поэтому они стали чаще разбирать банковские выписки и искать ежедневные «утечки» бюджета. Коварство мелких регулярных расходов заключается в том, что они психологически почти незаметны. 250 рублей за стакан капучино или 300 рублей за платную доставку кажутся пустяком здесь и сейчас. Но за месяц такие траты могут сложиться в 15–20 тыс. рублей. Это уже сумма, сопоставимая с серьезным платежом по кредиту или хорошим взносом на накопительный счет», — отметил Трепольский.

По его словам, чаще всего под сокращение у россиян попадают кофе навынос, импульсивные перекусы, лишние поездки на такси и регулярная доставка готовой еды. Если часть пути можно пройти пешком или доехать на метро, а ужин приготовить дома или купить в кулинарии рядом с домом, многие теперь выбирают более дешевый вариант, сказал эксперт.

Отдельная статья расходов — цифровые подписки. По словам Трепольского, россияне начали чаще проверять, за что у них каждый месяц списываются деньги, и отключать сервисы, которыми давно не пользуются. То же касается мелкого офлайн-шопинга «ради настроения», когда покупка вроде бы небольшая, но в конце месяца таких трат оказывается слишком много, добавил эксперт.

По его мнению, это не просто вынужденная экономия, а признак роста финансовой грамотности. Разница заключается в том, что человек не отказывается от нормальной жизни, а убирает расходы, которые не дают ему заметной пользы, пояснил эксперт. По его словам, высвободившиеся деньги он может положить на вклад, направить на здоровье, обучение или нужды семьи.

Трепольский допустил, что привычка считать микрорасходы сохранится и дальше. По его словам, человек, который уже увидел реальные суммы в банковском приложении и понял, сколько стоят его повседневные привычки за месяц или год, вряд ли быстро вернется к прежнему уровню спонтанных трат.

