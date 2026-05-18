Зумеры признались, сколько тратят из зарплаты

Почти половина (46%) опрошенных зумеров тратят менее половины зарплаты. При этом 27% представителей поколения Z признались, что расходуют практически весь заработок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом «Апельсин» («есть у «Газеты.Ru»»).

У миллениалов картина другая: 40% тратят более половины дохода, а почти полностью расходуют зарплату только 5% респондентов.

Представители обоих поколений редко совершают импульсивные покупки: так ответили 82% зумеров и 70% миллениалов. Около двух третей зумеров (64%) ежемесячно тратят от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, 27% — от 50 тыс. до 75 тыс. рублей, а 9% — до 5 тыс. рублей. Среди миллениалов половина опрошенных расходует от 25 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц, 35% — от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, а 15% — от 50 тыс. до 75 тыс. рублей.

Главной статьей расходов для обоих поколений остаются продукты питания: они занимают наибольшую долю бюджета у 70% миллениалов и 46% зумеров. После этого приоритеты расходования средств различаются: зумеры чаще тратят деньги на одежду и обувь (27%), а миллениалы — на жилье, включая аренду, ипотеку и коммунальные услуги (20%).

Зумеры экономят на еде (27%), технике и гаджетах (18%) и такси (18%). В свою очередь, миллениалы сокращают расходы на салоны красоты (25%), впечатления (20%), а также, подобно молодому поколению, — на технику и гаджеты (20%) и такси (20%). Почти на всем экономят 36% зумеров и 25% миллениалов.

Большинство опрошенных стараются откладывать часть денег: так ответили 64% зумеров и 55% миллениалов. Финансовая подушка есть у 55% миллениалов и 45% зумеров. При этом менее 10% дохода ежемесячно откладывают 46% зумеров и 35% миллениалов. Исследование также выявило заметную разницу во взглядах на кредиты. Среди миллениалов кредит хотя бы раз брали 70% респондентов, тогда как среди зумеров такой опыт есть только у 27%.

В опросе приняли участвовали более 1 тыс. россиян.

