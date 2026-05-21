В России ожидают роста использования ИИ для написания дипломных работ

Доля текста, написанного нейросетями, в выпускных квалификационных работах в 2026 году может достичь 60%. Это значит, что каждый второй абзац диплома будет составлен ИИ, говорится в исследовании платформы retext.ai, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Аналитики сделали такой вывод, изучив почти 13 тыс. выпускных работ, защищенных с 2013 по 2025 год. Каждый абзац проверяли отдельно: детектор определял, похож ли текст на человеческий или сгенерированный языковой моделью. Также система пыталась определить предполагаемую нейросеть — ChatGPT, Gemini, Deepseek или другую модель. По данным retext.ai, с 2022 по 2025 год объем ИИ-текста в дипломах вырос в четыре раза. Если сначала его доля не превышала 10%, то в 2025 году она поднялась выше 40%. В компании связали резкий рост с массовым распространением ChatGPT, которое началось в ноябре 2022 года.

«За два сезона защит дипломов поисковые запросы в сети о написании выпускных работ с помощью ИИ выросли в два раза. В этом году мы уже не спрашиваем, применяют ли студенты нейросети — мы спрашиваем, как именно они их применяют. Наш детектор показывает не «вердикт», а распределение стилей по корпусу: где ИИ помогает редактировать, где — генерирует с нуля, и какие разделы наиболее уязвимы. Эту картину важно видеть и студентам, и научным руководителям», — сказала основательница платформы retext.ai Ольга Шкряба.

По данным компании, чаще всего признаки ИИ находят в заключении диплома — не менее 55%. Нейросети используют, чтобы быстро написать обобщающий финальный блок. Во введениях доля ИИ-текста начинается от 49%: цели, актуальность и задачи легко собираются по стандартному шаблону, уточнили аналитики. В основной части показатель ниже — от 40%, потому что данные, расчеты и эмпирическую часть автоматизировать сложнее, говорится в исследовании.

Отдельно аналитики заметили рост генерации защитных речей и тезисов: эти тексты не входят в основной объем диплома, но студенты тоже активно делают их с помощью нейросетей.

По данным аналитиков, чаще других ИИ используют студенты экономических, бизнес- и IT-направлений. Там доля нейросетевого текста достигает 35–60%. На гуманитарных и естественно-научных факультетах рост спокойнее — около 10–15%.

По оценке retext.ai, число дипломов без признаков использования ИИ тоже заметно сократилось. В 2022 году таких работ было примерно две трети, а в 2025-м — уже около одной пятой.

Самым популярным инструментом ИИ у студентов остается ChatGPT — по данным аналитиков, частый сценарий описывается запросом «как написать диплом с помощью ChatGPT». Также в работах встречаются Gemini, Deepseek и Llama. Иногда студенты комбинируют модели: например, введение делают в одной нейросети, а заключение и речь для защиты — в другой.

В retext.ai подчеркнули, что признаки ИИ не всегда означают полный плагиат: нейросети могут использовать для редактуры, перевода или отдельных фрагментов. Результаты проверки также не являются прямым доказательством, что текст написал искусственный интеллект: детектор оценивает стилистические и статистические признаки, которые могут встречаться и в человеческих текстах, заключается в исследовании.

