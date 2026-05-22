Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, на что копят россияне

«Выберу.ру»: почти 25% опрошенных россиян копят деньги на лечение зубов и прикуса
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Почти четверть (24%) опрошенных россиян признались, что откладывают деньги на стоматологические услуги — протезирование, установку элайнеров или операции по коррекции прикуса и положения челюсти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» («есть у «Газеты.Ru»).

Еще 13% собирают средства на коррекцию зрения, а 12% — на пластические операции (блефаропластику, увеличение груди, ринопластику). Еще 9% респондентов рассказали, что откладывают деньги на операцию для восстановления после старой спортивной травмы.

Следующей по популярности целью оказалось путешествие мечты — такой вариант выбрали 11% опрошенных россиян. Из них 51% копят на кругосветное путешествие на круизном лайнере, 26% — на восхождение на известные горные вершины, а еще 23% — на поездку по странам Африки и Латинской Америки.

Также одной из самых желанных целей накоплений оказалась покупка породистого домашнего животного — такой выбор сделали 13% участников опроса. Среди них 61% хотят приобрести собаку редкой или дорогой породы, а 39% — кошку. Среди пород собак респонденты чаще всего называли корги, самоедов, мальтипу и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. А среди кошачьих — абиссинцев, бенгальцев и мейн-кунов.

Еще 11% копят на спортивный инвентарь. Наиболее популярными вариантами оказались профессиональный велосипед, SUP-доска и моноколесо или электросамокат. В то же время 9% откладывают деньги на покупку на покупку сезонного транспорта: мотоциклов, квадроциклов, снегоходов и багги. А 7% откладывают на покупку мощного игрового компьютера.

Также участники опроса рассказали, считают ли они нужным брать кредиты или оформлять рассрочку на покупки мечты. Выяснилось, что отношение к кредитам и рассрочкам заметно различается в зависимости от пола и возраста респондентов. Среди мужчин использование заемных средств на покупку мечты считают уместным 58% опрошенных, тогда как среди женщин — 41%.

Наиболее лояльной к кредитам и рассрочкам оказались россияне в возрасте от 18 до 25 лет. 67% из них считают нормальным оформить рассрочку или кредит ради покупки мечты. В возрастной группе 26–35 лет этот показатель составил 54%, среди россиян 36–45 лет — 39%, а среди респондентов старше 45 лет — лишь 24%.

Также выяснилось, что чаще всего рассрочки готовы оформлять респонденты, копящие на внешность и здоровье. Так, среди желающих исправить прикус, установить элайнеры или сделать пластическую операцию 62% допускают использование заемных средств. Среди тех, кто откладывает деньги на путешествие мечты, этот показатель составил 48%, а среди покупателей спортивного инвентаря — 44%. При этом меньше всего оказалось желающих оформить кредит на покупку питомца, среди них этот показатель составил всего 2%.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее россиянам дали советы, как грамотно копить деньги.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!