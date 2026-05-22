Стало известно, на что копят россияне

Почти четверть (24%) опрошенных россиян признались, что откладывают деньги на стоматологические услуги — протезирование, установку элайнеров или операции по коррекции прикуса и положения челюсти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» («есть у «Газеты.Ru»).

Еще 13% собирают средства на коррекцию зрения, а 12% — на пластические операции (блефаропластику, увеличение груди, ринопластику). Еще 9% респондентов рассказали, что откладывают деньги на операцию для восстановления после старой спортивной травмы.

Следующей по популярности целью оказалось путешествие мечты — такой вариант выбрали 11% опрошенных россиян. Из них 51% копят на кругосветное путешествие на круизном лайнере, 26% — на восхождение на известные горные вершины, а еще 23% — на поездку по странам Африки и Латинской Америки.

Также одной из самых желанных целей накоплений оказалась покупка породистого домашнего животного — такой выбор сделали 13% участников опроса. Среди них 61% хотят приобрести собаку редкой или дорогой породы, а 39% — кошку. Среди пород собак респонденты чаще всего называли корги, самоедов, мальтипу и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. А среди кошачьих — абиссинцев, бенгальцев и мейн-кунов.

Еще 11% копят на спортивный инвентарь. Наиболее популярными вариантами оказались профессиональный велосипед, SUP-доска и моноколесо или электросамокат. В то же время 9% откладывают деньги на покупку на покупку сезонного транспорта: мотоциклов, квадроциклов, снегоходов и багги. А 7% откладывают на покупку мощного игрового компьютера.

Также участники опроса рассказали, считают ли они нужным брать кредиты или оформлять рассрочку на покупки мечты. Выяснилось, что отношение к кредитам и рассрочкам заметно различается в зависимости от пола и возраста респондентов. Среди мужчин использование заемных средств на покупку мечты считают уместным 58% опрошенных, тогда как среди женщин — 41%.

Наиболее лояльной к кредитам и рассрочкам оказались россияне в возрасте от 18 до 25 лет. 67% из них считают нормальным оформить рассрочку или кредит ради покупки мечты. В возрастной группе 26–35 лет этот показатель составил 54%, среди россиян 36–45 лет — 39%, а среди респондентов старше 45 лет — лишь 24%.

Также выяснилось, что чаще всего рассрочки готовы оформлять респонденты, копящие на внешность и здоровье. Так, среди желающих исправить прикус, установить элайнеры или сделать пластическую операцию 62% допускают использование заемных средств. Среди тех, кто откладывает деньги на путешествие мечты, этот показатель составил 48%, а среди покупателей спортивного инвентаря — 44%. При этом меньше всего оказалось желающих оформить кредит на покупку питомца, среди них этот показатель составил всего 2%.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

