Профессор экономики рассказал, как зумерам купить собственную квартиру

Накопить полную сумму для покупки квартиры единовременным платежом — абсолютно нереальная задача, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон. Он рассказали молодежи, как купить свое жилье.

«Приобретать собственное жилье есть смысл только в ипотеку. Накопить так, чтобы единовременно купить эту квартиру, за несколько миллионов рублей, все зависит еще от размера квартиры, но [одним платежом] — это просто нереально. Молодые ребята, зумеры, я знаю, они любят жить в арендованном жилье. Они это любят до тех пор, пока у них не появился ребенок. Вот этим молодым людям надо сказать: пока ты живешь один, живи где угодно: арендуй, спи в вагончиках и так далее. Рано или поздно у тебя появляется семья, и вы должны иметь свою собственную квартиру», — подчеркнул эксперт.

Берзон рассказал, в каком регионе лучше выбрать жилье, и стоит ли задуматься о переезде на Дальний Восток, где есть льготная ипотека.

«Если человек родился, учился и сейчас работает в Москве, соблазнить его с тем, чтобы он поехал на Дальний Восток и там приобрел квартиру по льготным ставкам [будет тяжело]. Весь вопрос будет, а есть ли там, на Дальнем Востоке, такая работа, которую он имеет здесь, в Москве. Потому что у нас во многом квартира связана с работой человека. У нас, к сожалению, не такая высокая мобильность, как, скажем, на Западе — люди из одного региона без проблем переезжают в другой. Собственную квартиру надо покупать там, где ты собираешься работать», — рассказал профессор.

По мнению экономиста, размер первого взноса по ипотеке — нормальный. Таким образом банки проверяют платежеспособность заемщика, подчеркнул он.

«Каждый банк устанавливает свои правила по поводу первоначального взноса. Где-то — 10% [от суммы квартиры для первого взноса], где-то 20%, где-то 25%. В принципе, это нормальный процент. Банк должен быть уверен, что человек, который берет у него деньги в долг на 25 лет, умеет сберегать, накапливать, и в конце концов он рассчитается по этой ипотеке. Первоначальный взнос — это свидетельство того, что человек действительно относится серьезно к финансам», — резюмировал Берзон.

