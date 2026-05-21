Российские банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных физлицами

Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что кредитным организациям предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических, так и юридических лиц.

При этом там добавили, что дополнительные меры не коснутся физлиц, у которых есть документально подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств.

В марте в Минфине сообщили, что Центробанк и ФНС с 2027 года расширят обмен данными об операциях по счетам физлиц, не являющихся ИП, для выявления признаков предпринимательской деятельности.

