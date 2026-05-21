Российские банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных физлицами

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных
Александр Сухов/РИА Новости

Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что кредитным организациям предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических, так и юридических лиц.

При этом там добавили, что дополнительные меры не коснутся физлиц, у которых есть документально подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств.

В марте в Минфине сообщили, что Центробанк и ФНС с 2027 года расширят обмен данными об операциях по счетам физлиц, не являющихся ИП, для выявления признаков предпринимательской деятельности.

Ранее россиян предупредили, когда переводы на карту попадают под НДФЛ.

 
