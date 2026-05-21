В России ожидают дефицита сварщиков, монтажников и поваров во втором полугодии

Острее всего дефицит кадров во второй половине года проявится в промышленности (станочники, сборщики, сварщики, инженеры), заявил «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Также острый дефицит кадров будет в строительстве (разнорабочие, бетонщики, арматурщики, монтажники, инженеры), на транспорте и в логистике (водители, комплектовщики, грузчики), розничной торговле и общепите (продавцы, кассиры, повара, официанты). Может обостриться ситуация в медицине и образовании (врачи, медсестры, учителя). Причем образованные кадры для этих сфер есть, но они идут работать в другие отрасли по причине недостаточного уровня реальной зарплаты», — отметил Шедько.

По его словам, конкуренция между российскими компаниями за сотрудников обостряется: крупные предприятия могут платить больше и переманивать людей у малых предприятий, которые иногда вынуждены закрываться, потому что не выдерживают гонки зарплат.

Шедько сказал, что такая ситуация побуждает компании автоматизироваться и внедрять роботизацию.

По мнению экономиста, в перспективе ситуацию с дефицитом кадров помогут улучшить системные изменения: массовая автоматизация, рост производительности труда, повышение оплаты труда в медицине и образовании, расширение системы дополнительного профессионального образования за счет работодателей, предоставление льгот работающим пенсионерам, а также более широкое привлечение трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что в России ожидают сохранения низкой безработицы во втором полугодии.