Женщины рассказали, какие подарки получают от мужчин

Подарки от мужчин получают 58% опрошенных россиянок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ювелирной сетью SUNLIGHT (есть у «Газеты.Ru»). 29% признались, что их мужчина считает шаурму и роллы полноценным подарком.

Самым популярным подарком остаются цветы — их получают 75% женщин. На втором месте техника: смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты дарят 68% мужчин. Деньги получают 61% россиянок, сертификаты в магазины — 54%, путешествия — 49%. Ювелирные украшения дарит треть мужчин — 35%, а сумки получают 30% женщин.

Мужчины дарят и «нестандартные подарки». 29% женщин признались, что их мужчины считают полноценным подарком шаурму, роллы и другие «вкусняшки». Еще четверть респонденток рассказали, что некоторые мужчины приравнивают к подарку собственную чистоплотность — например, привычку не разбрасывать носки и трусы по квартире. Для 16% мужчин хорошее отношение к женщине также считается отдельным поводом для благодарности.

При этом каждая десятая россиянка призналась, что получала действительно дорогие подарки — квартиру или автомобиль. Еще 23% женщин отметили, что мужчины умеют делать необычные и оригинальные сюрпризы.

Если перевести романтику в денежный эквивалент, то выяснилось, что большинство мужчин тратят на любимую от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в год — так ответили 39% респонденток. Еще 26% оценили расходы мужчин в сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей ежегодно. Только 22% женщин сообщили, что мужчины инвестируют в отношения более 1 млн рублей в год, то есть свыше 83 тыс. рублей ежемесячно. При этом 13% мужчин, по словам респонденток, тратят на подарки менее 100 тыс. рублей в год.

Чем дольше пара вместе, тем реже женщины сталкиваются с приятными сюрпризами. Если в первый месяц отношений подарки получают почти 80% женщин, то спустя пять лет совместной жизни или брака — только 13%. Большинство мужчин стараются радовать любимых хотя бы раз в месяц – так ответили 47% респонденток. Еще 21% женщин получают подарки каждую неделю. Лишь 8% признались, что мужчины делают это раз в год или еще реже.

Отдельно исследование показало, что 42% женщин вообще не получают подарков от своих мужчин. Чтобы изменить ситуацию, россиянки используют самые разные способы. 39% напрямую говорят о желаемом подарке, 37% прибегают к «страшилкам» и теориям заговора, 24% регулярно пересылают ссылки на конкретные товары, а 21% пытаются водить мужчин по магазинам. Вишлисты к праздникам составляют только 16% женщин.

Среди самых популярных аргументов, которыми женщины убеждают мужчин быть щедрее, оказались весьма неожиданные. Так, 38% россиянок говорят, что подарки любимой — это инвестиция в карьерный рост мужчины. Еще 34% убеждают партнеров, что щедрость помогает избежать облысения, а 25% связывают подарки с укреплением мужского здоровья. Каждая пятая женщина приводит исторические примеры того, как счастливая женщина вдохновляет мужчину на успех.

По словам респонденток, половина мужчин действительно верит в подобные аргументы. Однако если подарков добиться не удается, женщины начинают отвечать зеркально. Половина призналась, что в таком случае может отказаться от интимной жизни на неопределенный срок. Еще 37% заявили, что способны завести более щедрого и внимательного любовника, а каждая десятая рассказала, что готова тайно пользоваться кредитной картой партнера для собственных покупок.

В опросе приняли участие более 4 тыс. женщин.

Ранее сообщалось, что россияне утром раскаиваются в вечерних покупках.