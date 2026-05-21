Россияне стали больше тратить на друзей

Почти половина (46%) опрошенных россиян заявили, что стали чаще тратить деньги на друзей и легче расстаются с деньгами в дружеском кругу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

34% считают, что их поведение не изменилось, а 20% отметили, что стали более экономными. В прошлом году признались в том, что стали более щедрыми, лишь 24% респондентов.

Одним из наиболее заметных изменений стало поведение в кафе и ресторанах. 41% респондентов сообщили, что за последний год стали чаще оплачивать счет полностью или брать на себя большую часть расходов (против 24% в прошлом году). 37% не заметили изменений в своих привычках, а 22% стали реже платить за друзей.

При этом 38% участников опроса отметили, что стали чаще давать деньги в долг друзьям, не требуя быстрого возврата. В 2025 году таких опрошенных было почти вдвое меньше.

В вопросах совместных поездок наблюдается схожая динамика. 35% респондентов признались, что стали чаще брать на себя оплату жилья, билетов или питания, если инициируют поездку. Это почти на треть больше, чем годом ранее.

Отношение к мелким расходам внутри дружеского круга также изменилось. 43% опрошенных стали чаще позволять друзьям не возвращать небольшие суммы или не настаивают на переводах «до копейки». В 2025 году о таком решении заявляли 38% респондентов. При этом 47% респондентов сообщили, что стали дарить более дорогие или продуманные подарки друзьям. 33% заявили, что их расходы остались на прежнем уровне, а 20% сократили бюджет на подарки.

В повседневных ситуациях, таких как оплата такси, покупка билетов или небольшие совместные траты, 42% участников отметили, что стали чаще брать расходы на себя без ожидания компенсации. 36% не заметили изменений, а 22% стали реже проявлять инициативу в оплате.

Интерес к коллективным форматам досуга также отразился на финансовом поведении. 39% респондентов сообщили, что чаще организуют встречи и мероприятия за свой счет или с минимальным распределением расходов. 41% придерживаются прежней модели, а 20% стали реже брать на себя подобные инициативы.

По оценкам участников опроса, средние годовые траты на друзей выросли. В 2025 году россияне в среднем тратили около 18 тыс. рублей на подарки, совместные развлечения и помощь друзьям, тогда как в текущем году эта сумма достигла примерно 24 тыс. рублей.

Уровень щедрости во многом связан с эмоциональной близостью. 52% респондентов отметили, что готовы тратить больше на узкий круг близких друзей, тогда как в отношении более широкого круга знакомых они сокращают расходы. О подобной модели поведения в прошлом году говорили лишь 32% опрошенных.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

