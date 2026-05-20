ФАС предложила сделать прозрачным ценообразование на самую популярную у россиян рыбу

ФАС предложила сократить число посредников между добычей и продажей рыбы
Виталий Аньков/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализировала оптовые цены крупных рыбодобывающих компаний на наиболее востребованные у россиян виды рыбы и предложила сделать более прозрачным процесс ценообразования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, чтобы достичь сдерживания изменения цен на самые популярные у российских покупателей виды рыбы — минтай, пикшу, горбушу и сельдь тихоокеанскую — в ФАС предложили оптимизировать цепочку поставок за счет сокращения числа посредников между добычей, переработкой и продажей данной продукции.

До этого, в феврале, правительство РФ ввело обязательную регистрацию внебиржевых сделок с рыбной продукцией. Отныне участникам рынка придется предоставлять на биржу информацию о заключенных внебиржевых сделках объемом более 10 тонн с рыбной продукцией. Как отмечали в ФАС, в цепочке «от рыбака до прилавка» могут быть задействованы до шести посредников, и наценка при этом может составить от 5% до 50%. Таким образом, цена на рыбу может возрастать до 3,5 раз.

Ранее в России подорожала селедка.

 
