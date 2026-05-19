В России подорожала селедка

Экономист Абрамов: селедка в России подорожала более чем на 19% за неделю

Сельдь в российских магазинах подорожала на 19,4% за неделю с 9 по 16 мая, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 9 по 16 мая значение Индекса Мишек выросло на 1,8% по сравнению с его снижением на 0,5% неделю назад. За неделю выросли цены на сельдь «Матиас» (+19,4%) и сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (+5,7%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек снизилось на 1,1% по состоянию на 16 мая по сравнению с его уменьшением на 0,5% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+27,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+18,2%), яйца «Окские» категории С1 (+16,7%), сельдь «Матиас» (+8,6%), белый хлеб (+4,8%), куриные тушки «Каждый день» (+2,3%) и подсолнечное масло «Олейна» (+0,1%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» (-19,2%), морковь (-20,0%), бананы (-13,3%), апельсиновый сок J7 (-6,7%), конфеты «Мишка косолапый» (-4,5%), плавленый сыр «Фетакса» (-4,3%).

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 5 по 12 мая инфляция замедлилась до 5,47 с 5,6% на предыдущей неделе.

