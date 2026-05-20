Россия начнет поставки говядины на один из крупнейших рынков Азии

Россельхознадзор: РФ получила право экспортировать говядину в Индонезию
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россия получила доступ к индонезийскому рынку для поставок говядины и продуктов из нее. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Ведомство подписало с индонезийской стороной протокол о ветеринарно-санитарных нормах и утвердило форму ветсертификата, которая потребуется при отгрузках.

«Это позволит российским производителям выйти на один из крупнейших продовольственных рынков Юго-Восточной Азии», — отмечается в пресс-релизе.

Россельхознадзор вел переговоры с индонезийскими коллегами с 2017 года. По данным ведомства, обсуждались система ветконтроля в России, отслеживаемость продукции, эпизоотическая безопасность и соблюдение местных производственных стандартов. В 2025 году индонезийские специалисты дважды приезжали с инспекцией на одно из российских предприятий. Проверка показала, что уровень организации производства и ветконтроля полностью соответствует требованиям импортера, отметили в Россельхознадзоре.

Там добавили, что теперь российские производители говядины, которые хотят поставлять продукцию в Индонезию, могут расширить географию экспорта и укрепить позиции на мировом рынке. Для этого им нужно пройти обследование в Россельхознадзоре и попасть в реестр экспортеров.

Ранее стало известно о рекордном росте экспорта российских продуктов в Турцию.

 
