Россияне сдали мелочь на 252 млн рублей в рамках «Монетной недели»

За время проведения весенней «Монетной недели», которая прошла в апреле 2026 года, люди принесли на обмен около 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

По данным регулятора, это на 7 млн рублей больше, чем осенью прошлого года. Основная доля сданных монет составила 86,7% и пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13,3% на копейки. Уточняется, что мелочь обменивали не только в банках и магазинах, но и в кассах некоторых пригородных железнодорожных вокзалов.

В Банке России также напомнили, что для возврата монет в обращение не обязательно ждать специальной акции, достаточно просто расплачиваться ими в повседневной жизни.

Акция «Монетная неделя» стартовала в России 6 апреля и продлилась до 18 апреля. За это время к ней присоединились более 16 тыс. магазинов и 4 тыс. банковских отделений. Участники акции могли обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги или внести их на банковский счет.

Ранее Набиуллина раскрыла будущее наличных рублей после внедрения цифровых.

 
