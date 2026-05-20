Минпромторг задумался о внедрении ПВЗ в сектор ретейла

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов высказал мнение, что пункты выдачи заказов (ПВЗ) можно было бы внедрить в сектор ретейла. Об этом сообщает «Интерфакс».

‎«Сейчас меняется психологический уклад торговли, предстоит переосмысление. Эта инфраструктура должна развиваться <...>. Роль торговых площадей меняется, надо понимать как использовать площади, которые вакантны», — сказал Кузнецов в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi.

По словам Кузнецова, маркетплейсы могли бы тиражировать модель открытия пунктов выдачи заказов внутри уже функционирующих магазинов. Он признал, что здесь есть много нюансов, но заверил, что работа над этим уже стартует. Кроме того, он отметил необходимость повышения эффективности использования площадей, поэтому логичным шагом он считает создание мультибрендовых ПВЗ, которые могли бы расширяться на площадях действующих торговых центров.

30 апреля «Газета.Ru» писала об исследовании компании Forma, согласно которому среди россиян спрос на ПВЗ возле дома почти сравнялся с уровнем востребованности продуктовых магазинов. Возможность забрать доставку из маркетплейса оказалась важна для 80%, в то время как поход за продуктами актуален для 81%.

