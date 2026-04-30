Спрос на ПВЗ возле дома почти сравнялся с продуктовыми магазинами

Среди россиян спрос на ПВЗ возле дома почти сравнялся с уровнем востребованности продуктовых магазинов. Возможность забрать доставку из маркетплейса оказалась важна для 80%, в то время как поход за продуктами актуален для 81%. Это показало исследование компании Forma, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Однако наиболее значимыми для россиян среди коммерческих помещений оказались аптеки. Это отметили 88% респондентов.

Данные опроса также подтвердили возрастающий интерес к кафе и пекарням у дома. Такой формат ретейла актуален для 45% жителей городов. Примерно 27% участников отметили, что для них важно наличие отделения банка и салонов красоты. При этом необходимость в сервисных и бытовых центрах видят только 14% опрошенных.

Примечательным оказалось то, что наличие фитнес-студий, частных клиник и детских развивающих центров в пешей доступности принципиально только для 13% респондентов. Наименьшая популярность у химчисток, необходимость в них видят лишь 6%.

Важным наблюдением исследования стало и определение трафика дворового ретейла. Так 46% поделились, что заходят в коммерческие помещения возле дома минимум раз в день, а 11% посещают их и более одного раза. Четверть участников опроса пользуются коммерческой инфраструктурой несколько раз в неделю. При этом для всех респондентов важно, чтобы объекты находились в пешей доступности. Так 14% готовы тратить на дорогу до 5 минут, 62% — не более 10, а 19% — до 20 минут.

«Стоит отметить, что в разрезе последних 10 лет отношение покупателей квартир к ретейлу значительно изменилось. Раньше жители переживали, что наличие коммерческих площадей негативно скажется на их жизни. Однако повышение качества проектов недвижимости и подходов к формированию ретейла оставили данный миф далеко в прошлом. Это подтверждают и результаты нашего исследования: сегодня 9 человек из 10 считают, что ретейл — это именно удобство, а не дискомфорт», — отметили эксперты компании Forma.

Преимущественно респонденты относятся к наличию ретейла в их жилом доме положительно — 72%. Нейтральную позицию по поводу коммерческих помещений заняли 23%, и лишь 5% поделились негативными эмоциями. Опрос также показал, что 65% россиян, которые рассматривают покупку жилья, обращают внимание на наличие ретейла и относят его в разряд преимуществ при выборе, в то время как 35% не придают ему большого значения. При этом 7 из 10 участников опроса подтвердили, что наличие коммерческих помещений, на их взгляд, поднимает статус ЖК.

