Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Популярный продукт питания подорожал до максимума

Bloomberg: мировые цены на рис растут из-за ожидания плохого урожая
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Цены на рис в мире продолжают расти на фоне опасений из-за плохого урожая в этом году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным Ассоциации экспортеров риса Таиланда, тайский белый рис, который считается эталонным, 20 мая подорожал до $446 за тонну. Это максимальный уровень более чем за год — с февраля 2025 года.

Эксперты объясняют, что скачок стоимости риса в первую очередь связан с опасениями из-за подорожания удобрений и топлива. Ожидается, что некоторые фермеры в Юго-Восточной Азии могут отказаться от высадки риса в этом году.

Индия, которая также является крупнейшим экспортером риса, также столкнулась с перспективой более низкого урожая из-за количества муссонных дождей.

По данным Росстата, общая продуктовая инфляция в апреле увеличилась. В ведомстве уточнили, что основным фактором этого роста стало удорожание овощей и фруктов. С 31 марта по 6 апреля больше всего подорожали помидоры — на 2%, морковь — на 1,8%, а картофель и яблоки — на 0,6%.

Ранее россиянам объяснили, как правильно варить рис, чтобы он не превратился в кашу.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!