Крупнейшие банки России снизили ставки по депозитам

После апрельского заседания Банка России 15 из 20 крупнейших банков снизили процентные ставки по вкладам, один банк их повысил, а в трех кредитных организациях динамика ставок была разнонаправленной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансового маркетплейса «Финуслуги».

По данным сервиса «Финуслуги», в промежутке с 24 апреля по 20 мая, после снижения ключевой ставки Банком России до 14,5%, средние ставки по большинству вкладов уменьшились. Исключением стали годовые депозиты, где ставка выросла на 0,05 процентного пункта (до 12,33%), тогда как доходность по срокам от трех месяцев до трех лет снизилась на 0,18–0,33 п.п.

Что касается вкладов сроком до года включительно, их средние ставки формально увеличились на 0,07–0,16 п.п., однако этот рост объясняется исключительно изменением состава топ-20 банков, используемых в расчетах. Конкретные показатели на 20 мая: по трехмесячным вкладам — 13,35% (минус 0,33 п.п.), по полугодовым — 12,97% (минус 0,18 п.п.), на 1,5 года — 11,18% (минус 0,23 п.п.), на два года — 11% (минус 0,21 п.п.), на три года — 10,76% (минус 0,25 п.п.).

24 апреля Центробанк (ЦБ) снизил ключевую ставку с 15% до 14,5%. В ЦБ объяснили свое решение тем, что внутренний спрос в экономике уже приблизился к возможностям бизнеса. Проще говоря, экономика постепенно охлаждается, а спрос уже не так сильно давит на цены. При этом ЦБ не считает инфляцию побежденной: устойчивый рост цен, по оценке регулятора, пока остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Также сохраняется неопределенность из-за внешних условий и бюджетной политики.

