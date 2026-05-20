Российский холдинг ON Медиа и Медиакорпорация Китая будут развивать просветительские программы

Россия и Китай запустят информационные программы о сотрудничестве между странами
Российский холдинг ON Медиа (ранее – МТС Медиа) и Медиакорпорация Китая CMG в рамках официального визита президента России Владимира Путина заключили соглашение о совместном производстве просветительских информационных программ, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Соглашение подписали генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова и руководитель Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.

В рамках сотрудничества стороны займутся созданием и продвижением информационных просветительских программ для освещения сотрудничества между Россией и Китаем.

«Мы хотим создавать современные медиапроекты, которые будут говорить о дружбе наших стран через образование, культуру и реальные примеры сотрудничества», — отметила София Митрофанова.

Новое соглашение стало практическим продолжением договоренностей между двумя компаниями, достигнутых осенью 2025 года в ходе официального визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в КНР.

Напомним, Медиакорпорация Китая (China Media Group) — крупнейшая медиакомпания КНР, созданная в начале 2018 года на базе Центрального телевидения Китая (CCTV), Народного радио Китая (CNR) и Международного радио Китая (CRI).

 
