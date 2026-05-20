Украинская компания по производству моделей оружия продолжает зарабатывать в России

Украинский производитель сборных моделей военной техники ICM Holding, открыто поддерживающий Вооруженные силы Украины (ВСУ), может продолжать зарабатывать в России через дочернюю структуру в Москве. Об этом говорится в расследовании «Известий».

По данным газеты, российская компания ООО «АйСиЭм», учрежденная при участии украинского бизнеса, за время специальной военной операции получила свыше 138 млн рублей выручки и направила в бюджет России более 9,6 млн рублей налоговых отчислений.

ICM Holding — один из крупных производителей сборных моделей на Украине. После февраля 2022 года холдинг начал выпускать модели, посвященные украинской армии: фигурки военнослужащих ВСУ с FPV-дронами, модели бронетехники и наборы с символикой «Храбрая Украина». На сайте производителя также публикуются материалы в поддержку Киева и украинских военных, отмечается в расследовании.

При этом «дочка» ICM Holding — зарегистрированное в России в 2004 году ООО «АйСиЭм» — продолжила работу. Согласно данным ЕГРЮЛ, 80% компании принадлежат гражданам Украины — Александру Бузину и Сергею Сигорских, а оставшиеся 20% — российскому предпринимателю Юрию Воронкину.

После начала спецоперации компания ООО «АйСиЭм» прекратила поставки продукции из Украины и переориентировалась на импорт товаров из Китая и Японии, получив сертификаты соответствия Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Опрошенные газетой юристы отметили, что участие украинских граждан в капитале российской компании не нарушает законодательство РФ, если фирма «не нарушает права и законные интересы граждан России и ее доходы не направлены на финансирование терроризма, поддержку ВСУ или иные цели борьбы с Российской Федерацией».

Ранее в России закрыли связанное с ВСУ подпольное онлайн-казино.

 
