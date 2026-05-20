Названы последствия четырехкратного роста лимита выплат по ОСАГО

Повышение лимита выплат по ОСАГО в четыре раза позволит россиянам покрыть реальные траты на лечение после ДТП. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

Лимит выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью могут увеличить с 500 тыс. до 2 млн рублей. Сейчас пассажир такси при ДТП защищен по полису перевозчика на 2 млн рублей, а пассажир обычного автомобиля — только на 500 тыс. рублей. Законопроект уже одобрен правительством. Кабмин предложил перенести вступление нормы в силу на 1 марта 2027 года. Это должно дать время на подготовку не только страховым компаниям, но и госорганам и предприятиям с крупными автопарками, у которых расходы на ОСАГО также могут вырасти.

«Главным следствием станет кратное повышение социальной защищенности граждан. При серьезных травмах текущего лимита в 500 тыс. рублей часто не хватает на высокотехнологичную реабилитацию или адекватную компенсацию утраченного заработка. Повышение планки до 2 млн рублей позволит пострадавшим покрывать реальные расходы на восстановление здоровья без необходимости годами судиться с виновником аварии. Для водителей такая реформа означает, что полис ОСАГО станет более значимым финансовым инструментом. При этом ездить без страховки станет рискованнее: если в аварии пострадают люди, сумма возможных требований окажется заметно выше», — отметил Трепольский.

По его оценке, средняя стоимость полиса может вырасти на 5–8%. В деньгах это около 700–1000 рублей в год для большинства регионов, уточнил Трепольский. Такой рост эксперт назвал умеренным: страховщикам нужно будет покрывать более высокие обязательства, потому что лимит по выплатам за вред жизни и здоровью фактически вырастет в четыре раза.

Для страховых компаний это означает рост потенциальной убыточности, предупредил Трепольский. Им придется пересматривать модели оценки рисков, увеличивать резервы под возможные выплаты и точнее проверять страховые случаи, пояснил эксперт. По его словам, чем выше лимиты, тем важнее становится автоматизация оценки вреда здоровью и работа с медицинскими документами.

По словам Трепольского, речь идет только о выплатах за вред жизни и здоровью. Лимит по имущественному ущербу, то есть по ремонту автомобиля, пока остается прежним — 400 тыс. рублей. Поэтому владельцам дорогих машин повышение лимита до 2 млн рублей напрямую не поможет, если в ДТП поврежден только автомобиль, подчеркнул эксперт.

«Главный риск реформы — возможный рост страхового мошенничества. Речь идет о попытках имитировать травмы или подделывать медицинские справки ради максимальных выплат. Кроме того, страховщики могут добиваться более широкого тарифного коридора, ссылаясь на рост стоимости медицинских услуг и общую нагрузку на рынок», — заключил Трепольский.

Ранее Госдума приняла закон, который позволяет в автоматическом режиме фиксировать езду без полиса ОСАГО с помощью камер и выписывать штрафы без участия инспектора.