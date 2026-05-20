Россияне стали больше доверять биометрии в финансах

ВТБ: почти 70% опрошенных россиян готовы пользоваться биометрией в финансах
Евгений Биятов/РИА Новости

Почти 70% опрошенных россиян готовы пользоваться биометрией в финансах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ (есть у «Газеты.Ru»).

На вопрос, что удобнее — биометрия или пароли, ПИН-коды или СМС, треть россиян выбрали биометрию, а 39% сообщили, что все способы для них равноценны. И только 28% предпочтут подождать код в СМС.

Среди самых востребованных биометрических сервисов в финансах россияне назвали вход в онлайн-банк и подтверждение операций по лицу (по 44%) — это гарантирует, что мошенники не смогут воспользоваться деньгами вместо владельца счета. Респонденты также отмечают биометрию для безопасного подписания документов без визита в офис (31%), получения кредита (29%), оплаты покупок и проезда в транспорте (также 29%).

25% респондентов за последний год стали больше доверять банковской биометрии и не слышали ни об одном случае, когда мошенникам удалось обойти эту защиту. 18% опрошенных отметили, что за последний год начали использовать биометрию при оплате, при входе в приложение и других операциях. Еще 38% признали, что стали чаще видеть, как другие используют биометрию в ежедневных финансах, и считают это удобным.

Опрос прошел в апреле 2026 года среди 1,5 тыс. респондентов — жителей крупных городов России. Можно выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее сообщалось, что россияне смогут проходить на посадку на самолет при помощи биометрии.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

