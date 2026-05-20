Стало известно, сколько стоит рацион бегунов

Еда накануне спортивного забега для россиян обойдется в среднем в 660 рублей в день. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики «Купера». По их словам, итоговая сумма может варьироваться в зависимости от выбранных продуктов и размера порций.

Аналитики привели пример рациона:

— Завтрак: овсяная каша с медом и ягодами, а также яблочный сок без мякоти — около 140 рублей за порцию.

— Обед: рис с курицей и кабачком, а также виноградный сок без мякоти — около 200 рублей за порцию.

— Ужин: макароны с томатным соусом — около 90 рублей за порцию.

— Перекусы в течение дня: 2–3 банана и 1–1,5 л изотоника или осветленного сока — около 230 рублей в день.

В день забега аналитики рекомендовали позавтракать за 3–4 часа до старта. Этот прием пищи должен содержать 1–1,5 г углеводов на килограмм массы тела при минимальном количестве белков и жиров, чтобы быстро обеспечить организм энергией и избежать тяжести в желудке, сказали аналитики.

Перед спортивным забегом россиянам нужно определить индивидуальные нормы БЖУ и рассчитать суточную калорийность рациона, сказал «Газете.Ru» врач спортивной медицины, травматолог-ортопед медицинской компании СберЗдоровье Иван Маришин.

«Для общего расчета калоража здорового рациона спортсмена рекомендуются следующие ориентиры (из расчета на килограмм веса спортсмена) — белки: 1,4–1,7 г/кг; жиры: 0,8–1,2 г/кг; углеводы: 5–8 г/кг. Например, для спортсмена весом 70 кг расчет выглядит так: белки — 98–119 г, жиры — 56–84 г, углеводы — 350–560 г в день. Чтобы определить суточную калорийность, необходимо посчитанное количество белков и — отдельно — углеводов умножить на 4, а количество жиров — на 9, затем все значения сложить. Суточная калорийность в тренировочные дни составляет порядка 2296–3292 ккал», — пояснил Маришин.

