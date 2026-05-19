Сбер поможет российским цифровым компаниям внедрить ИИ

Сбер выпустил руководство по внедрению ИИ в производственный цикл
Сбер представил первое в России руководство «AI-нативная трансформация процесса создания программного обеспечения», которое поможет цифровым компаниям внедрить ИИ в свой производственный цикл, сообщает пресс-служба Сбера.

Презентация прошла на конференции ЦИПР.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов, благодаря осознанной AI-трансформации компании смогут получить стратегическое преимущество.

«Когда исполнение становится практически моментальным, единственным дефицитным ресурсом остаётся намерение. В таких условиях выиграют организации, которые переосмыслят весь жизненный цикл разработки», — сказал он.

В Сбере отметили, что с помощью руководства компании смогут повысить продуктивность, обеспечить долгосрочное технологическое преимущество, высвободить творческий потенциал инженеров и создать корпоративные стандарты для безопасного применения AI.

 
