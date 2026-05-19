Сбер, Cloud.ru и «Технодинамика» займутся развитием облачных и ИИ-решений

Сбер, Cloud.ru и «Технодинамика» будут развивать облачные и ИИ-решения. Соглашение об этом стороны заключили на конференции ЦИПР-2026.

Проект направлен на ускорение перехода на российские технологии. Партнеры планируют совместно работать над развитием платформ сбора, анализа и обработки данных в режиме реального времени, машинного обучение и предиктивной аналитика.

Предполагается, что это позволит отслеживать состояние оборудования, прогнозировать нагрузку и быстро реагировать на изменения в производственных процессах. Соглашение охватило разработку стандартов интеграции и функциональных требований к информационным системам. Стороны ращработают меры информационной безопасности для промышленных предприятий.

Директор Департамента по работе с клиентами машиностроения Сбера Дарина Краснова отметила интерес авиастроительной отрасли к отечественным ИТ-решениям.

«Применение передовых технологий позволит разрабатывать и производить конкурентоспособные современные воздушные суда. Партнерство с Cloud.ru позволит обеспечить российское авиастроение ИТ-фундаментом для повышения качества и ускорения ключевых процессов предприятий», — сказал она.

И. о. гендиректора Cloud.ru Михаил Лобоцкий уточнил, что промышленный сектор вошел в топ-3 крупнейших потребителей ИИ-сервисов. По итогам 2025 года на него пришлось 12% выручки.

«Рост связан с увеличением объемов данных и спросом на технологии, которые позволяют управлять производственными процессами в реальном времени. Для задач, где важно сочетать изоляцию данных с гибким управлением инфраструктурой, Cloud.ru развивает решение для создания частного и гибридного облака Cloud.ru Evolution Stack», — отметил он.

Директор по цифровой трансформации АО «Технодинамика» Роман Марковский подчеркнул важность информационной безопасности.

«Одновременно растет потребность в современных ИИ-инструментах для анализа большого объема накопленных данных и документов, оптимизации внутренних бизнес процессов по всем функциональным направлениям, предиктивного обслуживания оборудования, оптимизации цепочек поставок и производства», — сказал он.