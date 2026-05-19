На ЦИПР предложили решение проблемы цифрового облачного неравенства в регионах

Сейчас 80% мощностей ЦОДов и размещенных в них облаков расположены в Москве или центральном регионе. Об этом на сессии ЦИПР заявил гендиректор «Турбо облака» Александр Обухов.

В ходе выступления он рассказал о внедрении облачной инфраструктуры на территории России.

Обухов напомнил о таком понятии как «цифровое облачное неравенство». Он сравнил его с ранее существовавшим цифровым неравенством. По его словам, облако компании включает 20 площадок в пяти федеральных округах. При этом он уточнил, что несмотря на это, площадки сконцентрированы в столицах федеральных округов.

«Ну и следующая часть анализа, — что карта размещения промышленности в нашей стране существенно отличается от демографической карты», — сказал Обухов.

По его словам, Скачать или загрузить файл порядка 5 гигабайт в центральном регионе или в Москве занимает считанные минуты, тогда как для регионов Дальнего Востока эта операция занимает пару часов.

«Наше предложение — это тот продукт, который мы презентуем на стенде, «Турбо Гео» — геораспределенная облачная платформа. Первым продуктом ее будет S3-совместимое объектное хранилище. Данные автоматически распределяются и реплицируются между несколькими площадками, что обеспечивает высокий уровень доступности и устойчивости к сбоям», — отметил он.

Отмечается, что платформу возводят на технологической базе «Турбо Облака» с использованием принципов децентрализованных сетей и Web3-подходов. Архитектура решения не предполагает единой точки отказа. При этом данные размещены в нескольких локациях — их доступность сохраняется даже при сбоях отдельных узлов или площадок. Инфраструктура «Турбо Гео» развивается на базе сети дата-центров «РТК-ЦОД» и узлов связи «Ростелекома».