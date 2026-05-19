«Аэрофлот» представил умного помощника для пассажиров

«Аэрофлот» представил на конференции ЦИПР умного голосового помощника для пассажиров. Сервис разработала российская компания «Проф ИТ», которая специализируется на автоматизации и роботизации бизнес-процессов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В «Аэрофлоте» отметили, что пассажиры смогут в свободной форме задавать вопросы голосовому помощнику, а ИИ-ассистент найдет релевантные статьи из базы знаний и даст точные ответы. Голосовой помощник «Аэрофлота» представляет собой LLM-модель Сбера GigaChat и технологию RAG. Благодаря этому он может вести естественный диалог с собеседником и давать персонализированные ответы.

На данный момент умный голосовой помощник используется в контакт-центре авиакомпании и обрабатывает до 600 звонков в сутки. Он отвечает на часто задаваемые вопросы об услугах и сервисах, ищет информацию о рейсах, подбирает рейс и тариф с учетом условий пассажира, предоставляет информацию по бронированию, а также в случае необходимости переводит звонок на оператора.

В будущем «Аэрофлот» планирует расширить функционал помощника, а в ближайшее время с помощью бота можно будет делать вынужденное переоформление билетов. Также в перспективе умный ассистент сможет собирать обратную связь о качестве сервиса.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что после запуска в промышленную эксплуатацию помощник сможет обрабатывать до 32 тыс. звонков в сутки и вести до 600 диалогов одновременно. Переоформление билетов с помощью робота станет быстрее в 10 раз и займет в среднем около 2 минут вместо 20 минут.

 
