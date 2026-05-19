Россиянам рассказали о последствиях замедления инфляции

Сейчас замедление инфляции в России до 5,5% не следует воспринимать как устойчивый долгосрочный тренд. Текущая динамика во многом обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой Банка России и снижением цен производителей, но уже во втором полугодии 2026 года возможен рост инфляционного давления. Об этом газете «Известия» сообщил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

По словам специалиста, главными факторами замедления стали снижение индекса цен производителей на 4% и резкое охлаждение кредитной активности и со стороны бизнеса, и со стороны населения.

«Это скорее не здоровое охлаждение экономики, а сигнал стагнации спроса. Мы видим фактическую остановку кредитования, которая временно сдерживает рост цен, но одновременно создает риски для экономической активности», — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что смягчение денежно-кредитной политики уже началось. Сейчас ключевая ставка снижена до 14,5%. Однако он посоветовал не рассчитывать на быстрое снижение в дальнейшем. Регулятор говорит о возможности повторного ужесточения политики в случае ускорения бюджетных расходов. На фоне этого прогноз Минэкономразвития по инфляции на уровне 5,2% по итогам года выглядит достижимым, но достаточно амбициозным.

Эксперт подчеркнул, что текущий уровень ключевой ставки еще не создает подходящие условия для восстановления инвестиционной активности. Запуск большей части новых проектов по-прежнему является экономически нецелесообразным.

Ранее соцфонд раскрыл размер индексации накопительных пенсий.