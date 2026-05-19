«Роснефть» нарастила зеленые инвестиции на 4% в 2025 году

Зеленые инвестиции «Роснефти» за два года превысили 215 млрд рублей

«Роснефть» нарастила зеленые инвестиции в 2025 году на 4% до почти 77 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

За два года эта сумма превысила 215 млрд рублей. Средства направили на крупные проекты с экологическим эффектом. Компания сократила промышленные выбросы, улучшила управление водными ресурсами и повысила надежность трубопроводов.

«Роснефть» реализует комплексный подход к охране окружающей среды и рациональному природопользованию, соблюдает Принципы и Цели ООН в области устойчивого развития, а также развивает долгосрочную экологическую повестку, основанную на Стратегии «Роснефть - 2030», — говорится в сообщении.

Так, в прошедшем году утвердили программу «Чистый воздух». Основная цель — сокращение промышленных выбросов на 41 объекте компании в 13 городах. Также разработали программу «Чистая вода» для повышения качества очистки сточных вод.

Компания также уделила внимание рекультивации нарушенных земель. В 2025 году рекультивировали 360 гектаров земель. Около 80% работ выполнили силами собственного экосервиса. «Роснефть» обеспечила переработку более 3,8 млн тонн буровых и около 0,9 млн тонн нефтесодержащих отходов.

«Роснефть» сохранила биоразнообразие арктических экосистем в рамках программы «Тамура». Впервые провели полномасштабный авиаучет карской субпопуляции белого медведя. Всего за два года действия программы в сотрудничестве с ведущими научными институтами страны организовано уже 10 исследовательских экспедиций.

Кроме того, компания поддержала исследования популяции кабарги в Эвенкии и мониторинг охотоморской популяции серых китов на шельфе острова Сахалин, изучила популяции белоплечего орлана в Хабаровском крае и орлана-белохвоста в Самарской области. Также реализована программа по увеличению популяции амурского тигра. «Роснефть» взяла под опеку жеребенка единственной в России полувольной популяции лошади Пржевальского.

Помимо этого, ученые подвели итоги трехлетнего экологического проекта в Белом море. Исследования подтвердили стабильность экосистем и выявили пробелы в изученности фауны. Описали новые для науки виды.

Сотрудники дочерних предприятий высадили около 8 млн саженцев деревьев в 2025 году. За последние пять лет высадили суммарно около 46 млн деревьев.