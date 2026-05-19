Ставропольский край внедрит процессную аналитику Сбера для ускорения госуслуг

Правительство Ставропольского края внедрит процессную аналитику от Сбера. Соглашение об этом стороны заключили на конференции ЦИПР-2026.

Документ подписали зампред правления Сбера Тарас Скворцов и зампред правительства региона Николай Афанасов. Стороны договорились внедрить технологию в систему управления Ставропольским краем.

Предполагается, что услуги станут быстрее и доступнее для жителей, а работа ведомств — эффективнее и прозрачнее. При этом технология сделает административные процессы понятнее и удобнее. При этом она создаст основу для принятия управленческих решений с опорой на данные.

«Сегодня люди ожидают от государства такого же удобного и быстрого сервиса, к которому привыкли в цифровых продуктах, а эффективность государственного управления во многом определяется скоростью и качеством процессов. Процессная аналитика помогает увидеть, где процессы замедляют получение услуги, и убрать лишние этапы», — сказал Скворцов.

По его словам, жители будет тратить меньше времени на ожидание, а органы власти получат прозрачную картину работы процессов для принятия более эффективных решений на основе данных. Он напомнил, что Сбер развивает платформу процессной аналитики с 2021 года, и экономический эффект от ее использования уже превысил 31 млрд рублей.

«Мы переходим от интуитивного управления к точному анализу цифровых следов. Мы рассчитываем, что при использовании технологий процессной аналитики мы не только обеспечим автоматизацию процессов, но и сделаем прозрачным процесс государственного управления для граждан. Уверен, что данный цифровой инструмент станет помощником нашим государственным служащим и позволит снизить административную нагрузку», — отметил Афанасов.

Кроме того, Сбер и правительство региона запланировали повышение уровня цифровизации ключевых отраслей экономики края. Стороны намереваются привлекать инвестиции в ИТ-инфраструктуру и создавать благоприятные условия для инновационных компаний.