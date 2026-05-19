Альфа-Банк получил международную награду на премии New Age Banking Summit

Альфа-Банк наградили в Омане за внедрение искусственного интеллекта

Альфа-Банк получил международную премию на саммите New Age Banking Summit в Омане. об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Церемония награждения прошла 18 мая в Маскате. Банк победил в номинации Best Enterprise-wide AI Technology Implementation («Лучшее внедрение технологий искусственного интеллекта в масштабах всей организации»).

Отмечается, что банк наградили за масштабное внедрение ИИ-технологий в значимые процессы работы компании. Эксперты премии выделили системный подход банка к использованию ИИ — от клиентских сервисов и повышения операционной эффективности до усиления кибербезопасности и развития внутренних технологических платформ.

Как уточнили в Альфе, такой подход помогает запускать продукты с большей скоростью, совершенствовать клиентский опыт и наращивать качество финансовых сервисов.

New Age Banking Summit является ключевым мероприятием банковского сектора региона MENA. На форуме каждый год присутствуют представителей крупнейших банков, технологических компаний и регуляторов. Его участники обсуждают совершенствование цифрового банкинга, интеграцию ИИ и флагманские финансовые технологии.

Эта премия стала третьей международной наградой Альфа-Банка в регионе MENA. Ранее банк получал премии в Саудовской Аравии и ОАЭ. Оман вошел в географию международных наград Альфа-Банка. Страна поддерживает развитие цифровой экономики в рамках стратегии Oman Vision 2040, делая ставку на технологии, инновации и развитие новых отраслей.