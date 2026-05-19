Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Бизнес

Альфа-Банк получил международную награду на премии New Age Banking Summit

Альфа-Банк наградили в Омане за внедрение искусственного интеллекта
Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк получил международную премию на саммите New Age Banking Summit в Омане. об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Церемония награждения прошла 18 мая в Маскате. Банк победил в номинации Best Enterprise-wide AI Technology Implementation («Лучшее внедрение технологий искусственного интеллекта в масштабах всей организации»).

Отмечается, что банк наградили за масштабное внедрение ИИ-технологий в значимые процессы работы компании. Эксперты премии выделили системный подход банка к использованию ИИ — от клиентских сервисов и повышения операционной эффективности до усиления кибербезопасности и развития внутренних технологических платформ.

Как уточнили в Альфе, такой подход помогает запускать продукты с большей скоростью, совершенствовать клиентский опыт и наращивать качество финансовых сервисов.

New Age Banking Summit является ключевым мероприятием банковского сектора региона MENA. На форуме каждый год присутствуют представителей крупнейших банков, технологических компаний и регуляторов. Его участники обсуждают совершенствование цифрового банкинга, интеграцию ИИ и флагманские финансовые технологии.

Эта премия стала третьей международной наградой Альфа-Банка в регионе MENA. Ранее банк получал премии в Саудовской Аравии и ОАЭ. Оман вошел в географию международных наград Альфа-Банка. Страна поддерживает развитие цифровой экономики в рамках стратегии Oman Vision 2040, делая ставку на технологии, инновации и развитие новых отраслей.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!