Бизнес новых регионов в 3 раза увеличил объем привлеченных средств с начала года

МСП новых регионов привлек почти 1,5 млрд рублей с господдержкой
Малый и средний бизнес новых регионов привлек 1,48 млрд рублей с помощью инструментов участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает Корпорация МСП, которая является оператором НГС.

В корпорации отметили, что сумма господдержки МСП новых регионов выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число получателей выросло в 2,3 раза.

Наибольший объем финансирования в рамках НГС получили предприятия сельского хозяйства (467,7 млн рублей), реализации товаров и продукции (301,9 млн рублей) и инфраструктурного строительства (292,2 млн рублей).

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в этом году наблюдается растущая активность МСП новых регионов по использованию мер господдержки для получения финансирования.

«Предприниматели кратно наращивают объемы привлеченных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях. Лидирующую позицию по приросту заемного финансирования занимает сельское хозяйство: МСП, работающие в этой сфере, получили в 7,1 раза больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он.

Глава Корпорации МСП добавил, что интенсивный рост объемов финансирования также фиксируется в сфере научно-технической деятельности (в 4,1 раза), обрабатывающего производства (в 4,1 раза) и инфраструктурного строительства (2,1 раза). По мнению Исаевича, такая динамика говорит об укреплении и росте предпринимательской среды в исторических регионах России.

Всего с начала 2026 года бизнес ЛНР привлек в рамках НГС 628,3 млн рублей, ДНР – 456,2 млн рублей, Запорожской области – 314,7 млн рубле, а Херсонской области – 83,3 млн рублей.

Что касается МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, общий объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса новых регионов с начала 2026 года составил 1,7 млрд рублей.

Напомним, поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в рамках НГС реализуется в соответствии с федеральным проектом «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 
