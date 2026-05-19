Сбер создаст ЕРМ-платформу для управления финансами

Сбер планирует вывести на рынок новую ЕРМ-платформу в 2027 году

Сбер разработает собственную ЕРМ-платформу FinAI для управления финансами и оценки эффективности бизнеса, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в рамках ЦИПР, AI должен становиться частью ежедневной работы бизнеса.

«FinAI создается как собственная EPM-платформа Сбера, которая объединяет инструменты финансового планирования, аналитики и моделирования», — сказал он.

На платформе будут представлены различные инструменты, включая аллокацию расходов, тарифные модели, расчет премий сотрудников и другие.

«В 2026 году Сбер планирует вывести еще около 15 сервисов на платформе FinAI. Среди них — инструменты прогнозирования, планирования, бюджетирования операционной деятельности и тарифные модели для аллокации расходов», — сказал он.