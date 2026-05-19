Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Бизнес

Сбер создаст ЕРМ-платформу для управления финансами

Сбер планирует вывести на рынок новую ЕРМ-платформу в 2027 году
Shutterstock

Сбер разработает собственную ЕРМ-платформу FinAI для управления финансами и оценки эффективности бизнеса, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в рамках ЦИПР, AI должен становиться частью ежедневной работы бизнеса.

«FinAI создается как собственная EPM-платформа Сбера, которая объединяет инструменты финансового планирования, аналитики и моделирования», — сказал он.

На платформе будут представлены различные инструменты, включая аллокацию расходов, тарифные модели, расчет премий сотрудников и другие.

«В 2026 году Сбер планирует вывести еще около 15 сервисов на платформе FinAI. Среди них — инструменты прогнозирования, планирования, бюджетирования операционной деятельности и тарифные модели для аллокации расходов», — сказал он.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!