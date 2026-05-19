Уровень бедности многодетных семей в России сократился

Уровень бедности многодетных семей в России с 2020 года уменьшился почти в 2,5 раза — с 38,1% до 16,2% в 2025 году. Об этом рассказал ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, при этом в несколько раз выросла и численность многодетных семей. В 2010 году, по данным Всероссийской переписи населения, таких семей было 1-1,25 млн, а в конце 2025 — уже около 3,9 млн.

На рост числа многодетных семей в России повлияла государственная поддержка, а именно предоставление материнского капитала и его расширение на первого ребенка, а также региональные выплаты при рождении третьего и последующих детей, программа льготной ипотеки для семей с детьми под 6%, налоговые льготы и другая помощь, отметил Тимофеев.

В начале мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что уровень бедности в России сократился до исторического минимума. По его словам, реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли на 4,4%.

Ранее Путин заявил, что уровень бедности в России должен стать ниже 5% к 2036 году.