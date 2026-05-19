Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Бизнес

Уровень бедности многодетных семей в России сократился

Эксперт Тимофеев: уровень бедности многодетных семей в РФ сократился в 2,5 раза
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Уровень бедности многодетных семей в России с 2020 года уменьшился почти в 2,5 раза — с 38,1% до 16,2% в 2025 году. Об этом рассказал ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, при этом в несколько раз выросла и численность многодетных семей. В 2010 году, по данным Всероссийской переписи населения, таких семей было 1-1,25 млн, а в конце 2025 — уже около 3,9 млн.

На рост числа многодетных семей в России повлияла государственная поддержка, а именно предоставление материнского капитала и его расширение на первого ребенка, а также региональные выплаты при рождении третьего и последующих детей, программа льготной ипотеки для семей с детьми под 6%, налоговые льготы и другая помощь, отметил Тимофеев.

В начале мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что уровень бедности в России сократился до исторического минимума. По его словам, реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли на 4,4%.

Ранее Путин заявил, что уровень бедности в России должен стать ниже 5% к 2036 году.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!