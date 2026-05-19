ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае

Розничные клиенты ВТБ получили возможность оплачивать товары и услуги в Китае по QR-коду. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

В пресс-службе уточнили, что розничные клиенты получили возможность расплачиваться за товары и услуги через «ВТБ Онлайн» в десятках миллионов торговых точек по всей стране — как в крупных, так и в малых городах. Для оплаты достаточно навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале. Списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по курсу банка. Комиссия за платеж не взимается, а максимальная сумма одной операции составляет до 70 тысяч рублей.

Первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова отметила, что в Китае QR-код давно вытеснил наличные. По ее словам, более 90% населения расплачиваются им ежедневно. Для российских туристов местные системы сложны для подключения, поэтому банк предлагает им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение «ВТБ Онлайн», который безопасен, быстр и не требует комиссии.

В марте ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса базу поставщиков в Китае. В пресс-службе отмечали, что новый сервис поможет предпринимателям бесплатно находить партнеров на рынке КНР.

Как заявила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, Китай является для России одним из ключевых направлений международной торговли.

