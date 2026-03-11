Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

ВТБ поможет бизнесу найти поставщиков в Китае

ВТБ запустил базу поставщиков КНР для клиентов среднего и малого бизнеса
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса базу поставщиков в Китае, сообщает пресс-служба банка.

С помощью нового сервиса предприниматели смогут бесплатно найти партнеров на рынке КНР.

Как отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, Китай является для России одним из ключевых направлений международной торговли.

«За 2025 года портфель контрактов клиентов ВТБ с партнерами из КНР вырос на 82%, а количество валютных счетов в юанях – на 49%. Поиск проверенного партнера в Китае и построение надежного и долгосрочного сотрудничества — одна из важнейших задач для российских предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность в современных реалиях», — сказала она.

Новый сервис доступен в интернет-банке «Бизнес платформы ВТБ». На данный момент в базе собрано более 500 проверенных предприятий и данные о них, а сама база ежедневно пополняется.

В ВТБ отметили, что в рамках экосистемы ВЭД клиентам среднего и малого бизнеса также доступны сервис проверки партнера, поддержка переговоров экспертами-китаистами и бесплатное обслуживание на трех языках, включая китайский.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!