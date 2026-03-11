ВТБ поможет бизнесу найти поставщиков в Китае

ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса базу поставщиков в Китае, сообщает пресс-служба банка.

С помощью нового сервиса предприниматели смогут бесплатно найти партнеров на рынке КНР.

Как отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, Китай является для России одним из ключевых направлений международной торговли.

«За 2025 года портфель контрактов клиентов ВТБ с партнерами из КНР вырос на 82%, а количество валютных счетов в юанях – на 49%. Поиск проверенного партнера в Китае и построение надежного и долгосрочного сотрудничества — одна из важнейших задач для российских предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность в современных реалиях», — сказала она.

Новый сервис доступен в интернет-банке «Бизнес платформы ВТБ». На данный момент в базе собрано более 500 проверенных предприятий и данные о них, а сама база ежедневно пополняется.

В ВТБ отметили, что в рамках экосистемы ВЭД клиентам среднего и малого бизнеса также доступны сервис проверки партнера, поддержка переговоров экспертами-китаистами и бесплатное обслуживание на трех языках, включая китайский.