Сбер планирует вывести на рынок собственную ERP-платформу в 2027 году

Сбер разработает собственную ERP-платформу (единая цифровая платформа, объединяющая управление всеми основными бизнес-процессами) нового поколения с AI-native архитектурой, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил в рамках конференции ЦИПР заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, Сбер планирует вывести новый продукт на рынок в 2027 году.

В основе ERP-платформы Сбера лежит GenAI-конструктор процессов, который позволяет бизнес-пользователям самим выбирать и адаптировать процессы.

По словам Скворцова, потенциал рынка для новых ERP-решений от Сбера оценивается более чем в 20 млрд рублей.

«Мы создаем не второй SAP, а ERP нового поколения. Сегодня бизнесу нужны гибкость, масштабируемость и AI, встроенный в основу системы, а не существующий как дополнительная функция. SberERP создается на базе собственной технологической платформы Platform V, микросервисной архитектуры и собственной суверенной LLM GigaChat, защищающей от влияния внешних рисков», — сказал он.

Также Скворцов отметил, что компании устали от сложных AI-решений.

«Мы хотим сделать не просто продукт, а новую модель управления бэк-офисом, чтобы он работал незаметно и автономно», — сказал он.