Российским компаниям предложили площадку для привлечения иностранных специалистов

Сбер и «Ростелеком» заключили соглашение, в рамках которого будет создана площадка для удобного трудоустройства иностранных специалистов, сообщает пресс-служба Сбера.

Соглашение в рамках конференции ЦИПР подписали СЕО «СберИндии» Иван Носов и директор по развитию цифрового бизнеса ПАО «Ростелеком» Дмитрий Рейдман.

В Сбере отметили, что новый сервис, объединяющий платформу Сбера и приложение компании Farzoom, ускорит все этапы трудоустройства иностранцев в России. Также иностранные специалисты смогут легально трудоустроиться и получить всю необходимую поддержку.

«Более 18 миллионов индийцев сегодня успешно работают за границей. Это ключевой поставщик рабочей силы на мировые рынки, с которым уже работают многие наши клиенты», — рассказал Носов.

Также Рейдман отметил, что «Ростелеком» и Farzoom уже позволяют банковскому сектору автоматизировать специализированные и корпоративные процессы.

«Мы используем нашу экспертизу, чтобы в партнерстве со Сбером — лидером банковского рынка и одним из крупнейших работодателей России — предложить бизнесу, заинтересованному в привлечении иностранных специалистов, технологичное решение для прозрачного и удобного взаимодействия с персоналом», — сказал он.