Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Власти ЕС решили компенсировать навозом отказ от российских удобрений

Politico: ЕК решила заместить газ для выпуска удобрений коровьим навозом
Clara Bastian/Shutterstock/FOTODOM

Европейская комиссия намерена заместить импортный газ, используемый для производства удобрений, коровьим навозом и другими отходами с ферм. Об этом пишет Politico.

Идея, продвигаемая в ЕС с 2022 года, обрела актуальность на фоне блокады Ормузского пролива, вызвавшей острый дефицит топлива.

По данным источников издания, план обеспечения европейской экономики удобрениями будет представлен сегодня. Чиновники в Брюсселе делают ставку на долгосрочные механизмы – прежде всего на переработку отходов животноводства.

При этом быстрые меры, на которые рассчитывало аграрное лобби, – например, отмена или снижение введенных прошлым летом пошлин на российские и белорусские удобрения – в руководстве ЕС считают «политически токсичными».

Надежды на использование навоза уже спровоцировали критику. Так, входящий в комитет по сельскому хозяйству депутат Европарламента Герберт Дорфманн заявил, что отходы животноводства не смогут полноценно заменить азотные и мочевинные удобрения.

В испанской ассоциации молодых фермеров ASAJA предупредили, что производителям некогда ждать реализации дорожных карт, рассчитанных на долгую перспективу, поскольку производственные затраты растут, а европейские мощности по выпуску удобрений сокращаются.

Ранее россиян призвали не удобрять растения картофельными очистками и яичной скорлупой.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!