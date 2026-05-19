Власти ЕС решили компенсировать навозом отказ от российских удобрений

Европейская комиссия намерена заместить импортный газ, используемый для производства удобрений, коровьим навозом и другими отходами с ферм. Об этом пишет Politico.

Идея, продвигаемая в ЕС с 2022 года, обрела актуальность на фоне блокады Ормузского пролива, вызвавшей острый дефицит топлива.

По данным источников издания, план обеспечения европейской экономики удобрениями будет представлен сегодня. Чиновники в Брюсселе делают ставку на долгосрочные механизмы – прежде всего на переработку отходов животноводства.

При этом быстрые меры, на которые рассчитывало аграрное лобби, – например, отмена или снижение введенных прошлым летом пошлин на российские и белорусские удобрения – в руководстве ЕС считают «политически токсичными».

Надежды на использование навоза уже спровоцировали критику. Так, входящий в комитет по сельскому хозяйству депутат Европарламента Герберт Дорфманн заявил, что отходы животноводства не смогут полноценно заменить азотные и мочевинные удобрения.

В испанской ассоциации молодых фермеров ASAJA предупредили, что производителям некогда ждать реализации дорожных карт, рассчитанных на долгую перспективу, поскольку производственные затраты растут, а европейские мощности по выпуску удобрений сокращаются.

