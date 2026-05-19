В России не исключили доллар по 100 рублей до конца года

Инвестстратег Бахтин допустил доллар по 100 рублей к концу 2026 года
Курс доллара может подняться до 100 рублей к концу 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Доллар по 100 рублей в этом году гипотетически более вероятен, чем доллар по 60 рублей, хотя курс сейчас и находится ближе к нижнему потенциальному экстремуму. Важно понимать, что 100 рублей — психологическая отметка, при которой население начинает беспокоиться. Граждане прежде всего замечают удорожание импорта и зарубежных туров. Каждые 10 рублей ослабления к доллару дают 0,5–0,6 п.п. к годовой инфляции. Поэтому скорее стоит говорить о сценарии выхода в область 90–100 рублей к концу года», — отметил Бахтин.

По его словам, к доллару по 100 рублей могли бы привести активизация импорта, снижение мировых цен на нефть как минимум до $80, ухудшение внешнеполитического фона с усилением санкций. Хуже всего рублю может прийтись в ноябре-декабре, когда бюджет, граждане и бизнес резко увеличивают свои расходы, в том числе на импорт, предупредил Бахтин.

По данным Investing.com, 18 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 72 рублей.

