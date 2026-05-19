Фитнес стал повседневной привычкой россиян

DDX Fitness: россияне провели почти 30 млн часов в фитнес-клубах в январе — марте

Фитнес укрепляется в качестве повседневной привычки россиян. В январе — марте россияне суммарно провели в фитнес-клубах почти 1,6 млрд минут (или 26,7 млн часов), еще 212 млн минут (3,53 часа) — в SPA-зонах. Об этом говорится в исследовании DDX Fitness, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

За этот же период было сделано более 260 тысяч анализов тела, что говорит о растущем интересе к осознанному подходу к тренировкам и контролю физического состояния.

Самыми активными регионами в плане тренировок стали Казань, Волгоград, Санкт-Петербург, Самара и Воронеж. Пик посещаемости фитнес-клубов в будни приходится на 19:00–21:00, а самым популярным днем для тренировок оказался понедельник. Групповые занятия по-прежнему популярны — чаще всего клиенты выбирали тренировки на растяжку, функциональные и силовые программы, а также занятия на поддержание здоровья спины.

Онлайн-тренировки в приложениях набрали в 2,6 раза больше просмотров, чем годом ранее. Самой популярной онлайн-тренировкой квартала стала «Зарядка-пятиминутка».

«Такой рост внутри сети совпадает с общей тенденцией на рынке — культура фитнеса в России продолжает укрепляться в статусе повседневной привычки», — отметил директор по фитнесу сети фитнес-клубов DDX Fitness Игнат Кляцкий.

