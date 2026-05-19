Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Фитнес стал повседневной привычкой россиян

DDX Fitness: россияне провели почти 30 млн часов в фитнес-клубах в январе — марте
wavebreakmedia/Shutterstock/FOTODOM

Фитнес укрепляется в качестве повседневной привычки россиян. В январе — марте россияне суммарно провели в фитнес-клубах почти 1,6 млрд минут (или 26,7 млн часов), еще 212 млн минут (3,53 часа) — в SPA-зонах. Об этом говорится в исследовании DDX Fitness, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

За этот же период было сделано более 260 тысяч анализов тела, что говорит о растущем интересе к осознанному подходу к тренировкам и контролю физического состояния.

Самыми активными регионами в плане тренировок стали Казань, Волгоград, Санкт-Петербург, Самара и Воронеж. Пик посещаемости фитнес-клубов в будни приходится на 19:00–21:00, а самым популярным днем для тренировок оказался понедельник. Групповые занятия по-прежнему популярны — чаще всего клиенты выбирали тренировки на растяжку, функциональные и силовые программы, а также занятия на поддержание здоровья спины.

Онлайн-тренировки в приложениях набрали в 2,6 раза больше просмотров, чем годом ранее. Самой популярной онлайн-тренировкой квартала стала «Зарядка-пятиминутка».

«Такой рост внутри сети совпадает с общей тенденцией на рынке — культура фитнеса в России продолжает укрепляться в статусе повседневной привычки», — отметил директор по фитнесу сети фитнес-клубов DDX Fitness Игнат Кляцкий.

Ранее российские фитнес-клубы отказались вводить дресс-код.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!