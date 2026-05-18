Названы условия для падения доллара ниже 70 рублей

Курс доллара упадет ниже 70 рублей в случае экстраординарных событий — нефти выше $100 на квартал-полтора, повышения ключевой ставки и новых санкций против России. Об этом «Газете.Ru» сообщил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Он допустил кратковременный заход доллара на 70 рублей в моменте, на крупных корпоративных продажах валюты, но без закрепления на этих уровнях.

«Технически рубль уже давно ушел за три сигмы (границы наиболее вероятного коридора) и находится на пределе своих возможностей. Таких уровней по валюте рынок не видел с весны 2023 года. Дальнейшее укрепление до 70 рублей за доллар теоретически возможно, но только если нефть марки Brent задержится более чем на квартал на $105-110 на фоне сохранения нынешних высоких рублевых ставок. Но оба эти фактора краткосрочны. Минфин явно нацелен на ослабление рубля, он отчаянно нуждается в притоке доходов и открыто пытается проводить интервенции в этом направлении (что не является его сферой ответственности), в том числе возвращаясь к покупкам валюты по бюджетному правилу», — отметил Бахтин.

По его словам, пока объемы скромные: в три-четыре раза меньше того, что ждал рынок, но сам факт возврата это уже разворот, и дальше объемы, вероятно, будут только расти. ЦБ продолжает цикл снижения ставки, и это автоматически снижает привлекательность рублевых инструментов и и играет в пользу зарубежных валют, подчеркнул Бахтин.

Курс доллара на Forex 18 мая опускался до 71 рубля.

