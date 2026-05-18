Молодые россияне и китайцы рассказали о своих туристических планах

Титов: более 60% молодых россиян и китайцев поедут в соседнюю страну

Более 60% молодых россиян и китайцев планируют в будущем посетить соседнюю страну с туристическими целями. Об этом «Газете.Ru» заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

Оценки с российской и китайской сторон близки. Дружественными или относительно дружественными отношения двух стран назвали 87,5% молодых россиян и 85,5% молодых китайцев. Положительно к соседней стране относятся 78% респондентов из России и 76,4% участников опроса из Китая.

Оптимизм по поводу перспектив сотрудничества России и Китая сохраняют 77,7% российской молодежи и 73,7% китайской. При этом интерес молодых россиян к китайским традициям, праздникам, кухне и архитектуре превышает 50%. У китайской молодежи интерес к российской архитектуре, литературе и музыке находится в пределах 30–42%.

Изучать язык соседней страны намерены 75,5% молодых китайцев и 52,8% молодых россиян. По словам Титова, этот интерес нужно поддерживать не только поездками, но и новым культурным контентом.

«Надо использовать возможности перекрестных Годов образования России и Китая для совершенствования механизмов молодежного обмена. А помимо расширения возможностей непосредственно нанести визиты друг другу в гости, необходимо работать над созданием культурного контента, в первую очередь на цифровых платформах. Молодежь обеих стран проявляет активный интерес к культуре друг друга, но знает о ней не так много», — сказал Титов.

Он добавил, что в июне в Пекине Комитет организует Российско-Китайский форум преподавателей русского и китайского языков «Языки дружбы». В программу войдут творческие соревнования между студентами и конференция преподавателей.

В опросе участвовала молодежь от 18 до 35 лет: 2596 респондентов из России и 1566 из Китая.

