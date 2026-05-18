Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Молодые россияне и китайцы рассказали о своих туристических планах

Титов: более 60% молодых россиян и китайцев поедут в соседнюю страну
Алексей Майшев/РИА Новости

Более 60% молодых россиян и китайцев планируют в будущем посетить соседнюю страну с туристическими целями. Об этом «Газете.Ru» заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

Оценки с российской и китайской сторон близки. Дружественными или относительно дружественными отношения двух стран назвали 87,5% молодых россиян и 85,5% молодых китайцев. Положительно к соседней стране относятся 78% респондентов из России и 76,4% участников опроса из Китая.

Оптимизм по поводу перспектив сотрудничества России и Китая сохраняют 77,7% российской молодежи и 73,7% китайской. При этом интерес молодых россиян к китайским традициям, праздникам, кухне и архитектуре превышает 50%. У китайской молодежи интерес к российской архитектуре, литературе и музыке находится в пределах 30–42%.

Изучать язык соседней страны намерены 75,5% молодых китайцев и 52,8% молодых россиян. По словам Титова, этот интерес нужно поддерживать не только поездками, но и новым культурным контентом.

«Надо использовать возможности перекрестных Годов образования России и Китая для совершенствования механизмов молодежного обмена. А помимо расширения возможностей непосредственно нанести визиты друг другу в гости, необходимо работать над созданием культурного контента, в первую очередь на цифровых платформах. Молодежь обеих стран проявляет активный интерес к культуре друг друга, но знает о ней не так много», — сказал Титов.

Он добавил, что в июне в Пекине Комитет организует Российско-Китайский форум преподавателей русского и китайского языков «Языки дружбы». В программу войдут творческие соревнования между студентами и конференция преподавателей.

В опросе участвовала молодежь от 18 до 35 лет: 2596 респондентов из России и 1566 из Китая.

Ранее российским туристам назвали главное условие успешной поездки в Китай.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!