Два российских города вошли в топ-15 городов мира по стоимости элитного жилья

Москва и Сочи обогнали Сидней в рейтинге самой дорогой недвижимости мира

Москва и Сочи вошли в топ-15 городов «Индекса миллиона долларов», который показывает, сколько квадратных метров элитной недвижимости можно купить на один миллион долларов в мире. Об этом говорится в ежегодном исследовании The Wealth Report 2026, передает ТАСС.

«По итогам 2025 года Москва заняла 7-е место с показателем 36 кв. м, что сопоставимо со значением Лос-Анджелеса. Сочи, в свою очередь, сохранил позицию в мировом рейтинге, расположившись на 12-м месте (41 кв. м)», — говорится в исследовании.

По данным аналитиков данного исследования, первое место занял Монако. Здесь на один миллион долларов можно приобрести 16 кв. метров элитного жилья. На втором месте Гонконг (23 кв. метра).

На третьей строчке оказались Женева и Сингапур с показателем 28 кв. метров.

Санкт-Петербург по стоимости элитной недвижимости четвертый год подряд не может войти в топ-15 городов мира, занимая 22 строчку рейтинга. Здесь за один миллион долларов можно купить 87 кв. метров премиальной недвижимости.

