Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Популярные бары в Петербурге временно закрыты за санитарные нарушения

Суд приостановил на 60 суток работу трех баров на улице Некрасова в Петербурге
МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил на 60 суток работу трех баров на улице Некрасова — Redrum, «Хроники» и «Пирс 28». Заведения закрыли из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований при организации питания, пишет газета «Коммерсантъ».

Все три заведения признали свою вину в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ. Для юрлиц наказание по этой статье предусматривает взыскание от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Проверка Роспотребнадзора началась после коллективной жалобы жителей улицы. У бара Redrum появились трудности еще в 2025 году на фоне конфликта с одним из жильцов. По словам представителей заведения, он регулярно жаловался на шум и говорил, что «сделает все», чтобы бары на этом участке Некрасова прекратили работу. До этого на улице Некрасова уже не раз проходили полицейские рейды. Силовики проверяли бары, задерживали посетителей и изымали алкоголь.

Ранее диетолог рассказал, можно ли запивать шашлык алкоголем.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!