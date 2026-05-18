Популярные бары в Петербурге временно закрыты за санитарные нарушения

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил на 60 суток работу трех баров на улице Некрасова — Redrum, «Хроники» и «Пирс 28». Заведения закрыли из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований при организации питания, пишет газета «Коммерсантъ».

Все три заведения признали свою вину в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ. Для юрлиц наказание по этой статье предусматривает взыскание от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Проверка Роспотребнадзора началась после коллективной жалобы жителей улицы. У бара Redrum появились трудности еще в 2025 году на фоне конфликта с одним из жильцов. По словам представителей заведения, он регулярно жаловался на шум и говорил, что «сделает все», чтобы бары на этом участке Некрасова прекратили работу. До этого на улице Некрасова уже не раз проходили полицейские рейды. Силовики проверяли бары, задерживали посетителей и изымали алкоголь.

