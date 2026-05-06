Диетолог рассказал, можно ли запивать шашлык алкоголем

Алкоголь вредит здоровью, однако тем, кто хочет запивать им шашлык, следует правильно подобрать напиток. Вместе с мясом можно употребить небольшую порцию вина. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Если очень хочется, то можно совместить с шашлыком, например, вино. Или отдать предпочтение крепким напиткам, таким как водка, текила, самогон. Но употреблять их можно только в очень скромных количествах», — объяснил специалист.

При этом, по словам диетолога, вино рекомендуется разбавить водой, чтобы минимизировать его негативное влияние на организм.

Врач добавил, что безопасной для здоровья считается порция шашлыка, составляющая примерно 150 граммов. К ней также рекомендуется добавить овощи и зелень.

До этого Поляков говорил, что мариновать мясо для шашлыка лучше всего самостоятельно. При этом использовать для этого можно как лук, так и некоторые другие продукты. По словам врача, мясо для шашлыка также можно замариновать в киви, а в вариант с луком рекомендуется добавить минеральную воду.

