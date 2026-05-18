ЕС придумал способ ограничить влияние Китая на свое производство

Евросоюз намерен обязать компании покупать критически важные компоненты как минимум у трех разных поставщиков, чтобы сократить зависимость от Китая. Об этом со ссылкой на двух чиновников ЕС сообщает газета Financial Times.

Новые правила затронут предприятия в ряде ключевых секторов, включая химическую промышленность и производство промышленного оборудования: компаниям будет разрешено закупать у одного поставщика не более 30–40% компонентов. Остальной объем поставок им придется делить как минимум между тремя поставщиками, зарегистрированными в разных странах.

Этот шаг — попытка преодолеть доминирование Китая, который пользуется своим преимуществом в сфере добычи полезных ископаемых как рычагом макроэкономического влияния, диктуя цены, ограничивая экспорт и не давая своим контрагентам диверсифицировать источники поставок сырья для производства полупроводников, электромобилей и современного вооружения.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович анонсировал введение серии пошлин на китайскую химическую и машиностроительную продукцию, чтобы справиться с торговым дефицитом ЕС, достигшим €1 млрд в день.

Предварительный план этих торговых мер будет представлен на заседании Еврокомиссии 29 мая, а одобрить их лидеры ЕС смогут в конце июня. Шефчович уже подписал с госсекретарем США Марко Рубио меморандум о партнерстве в сфере добычи и обеспечения критически важными минералами: это часть более широкой стратегии по ослаблению контроля Китая над материалами, необходимыми для высокотехнологичных производств.

Ранее переговоры ЕС и США о снятии пошлин на автомобили провалились из-за разногласий.

 
