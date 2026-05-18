В Госдуме рассказали, когда россиянам стоит жаловаться на кредиторов

Россияне имеют право пожаловаться на кредиторов, которые звонят им поздно вечером или ночью в будние дни и рано утром в выходные, заявил «Газете.Ru» депутат фракции КПРФ Георгий Камнев.

«Не платить долги – это неправильно, но и кредиторы (банки, МФО, коллекторы) не имеют права переходить границы и доводить должников до нервного срыва. Так что если человек или организация – кредитор – звонят вам или шлют сообщения в рабочие дни в период с десяти вечера и до восьми утра, в выходные – с восьми вечера и до девяти утра, звонят чаще, чем раз в сутки или два раза в неделю, если угрожают, оскорбляют, звонят и молчат в трубку, тем самым оказывая психологическое давление, если достают ваших близких, коллег и работодателей, разглашают информацию о вашем долге, вы имеете право пожаловаться, чтобы вас оградили от такого воздействия, применив к кредитору или его представителю положенные по закону меры», – отметил Камнев.

По его словам, также нельзя названивать банкротам или банкротам с введенной реструктуризацией долгов, недееспособным гражданам, людям, которые находятся на лечении в больнице, инвалидам первой группы и несовершеннолетним, даже если они должники.

Он рекомендовал россиянам подать жалобу на кредитора или его представителя при подобных нарушениях. По словам депутата, жалобу можно подать либо лично в Службу судебных приставов, либо почтой России заказным письмом в территориальный орган ФССП, либо на Госуслугах. Сделать это может сам должник, его законный представитель, третье лицо, на которое пытались воздействовать, подчеркнул Камнев. Но понадобится подтвержденная учетная запись на портале, предупредил депутат.

По его словам, в жалобе нужно указать, кто подает заявление, номер телефона, на который поступали звонки или сообщения, описать суть нарушения, загрузить скриншоты всех звонков и сообщений, аудиозапись (если есть). Депутат добавил, что необходимо загрузить фото или скан документа, по которому возник долг, дать согласие на предоставление Службе судебных приставов информации о поступлении на ваш телефон звонка или сообщения от операторов связи и кредитного отчета из Бюро кредитных историй, выбрать территориальный орган для подачи заявления и подписать его в приложении «Госключ». Ответить вам должны не позднее чем в течение 30 календарных дней, заключил Камнев.

