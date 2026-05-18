В МВД назвали самый безопасный способ хранения денег

Хранить деньги безопаснее всего на банковских счетах, а для дополнительной защиты стоит установить самозапрет на оформление кредитов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев.

По его словам, банковские счета остаются одним из самых надежных способов хранения средств, однако главной защитой от мошенников по-прежнему остается внимательность самих граждан.

Горяев отметил, что соблюдение простых правил помогает значительно снизить риск кражи денег со счетов.

Он также добавил, что дополнительной мерой защиты могут стать самозапрет на оформление сим-карт и ограничение на выдачу кредитов.

