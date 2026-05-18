Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

ПЭТ-упаковки с начала войны на Ближнем Востоке сильно подорожали

Стоимость ПЭТ-упаковки с начала войны на Ближнем Востоке выросла до 50%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Из-за подорожания нефти в России выросли цены на полиэтилентерефталат (или ПЭТ, из него изготавливают бутылки, контейнеры) и полистерола (целлофановые и вакуумные пакеты, пленка). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса.

Рост цен изданию подтвердили в Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), в который входят крупнейшие игроки рынка отрасли, в том числе выпускающие свою продукцию под брендами «Черноголовка», «Святой источник», «Рычал-Су» и других.

Как пояснила «Известиям» генеральный директор этого объединения Алла Андреева, рост стоимости полимеров зависит от ситуации на глобальном рынке нефтепродуктов. По ее словам, сейчас ситуация является относительно стабильной, поскольку у некоторых компаний есть долгосрочные контракты с фиксированной стоимостью. При этом часть компаний находится в более сложной ситуации, отметила Андреева.

В пресс-службе доставки готовой еды Dostaевский рассказали газете, что стоимость упаковки выросла на 30–50%.

Как заявил изданию председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент Российского союза химиков, председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, в марте-апреле 2026 года увеличение стоимости ПЭТ в зависимости от сегмента и условий поставки достигало 25–30%. По его словам, основными причинами послужили резкое удорожание нефтехимического сырья на мировых рынках, высокая волатильность цен на нефть на фоне геополитической ситуации, а также сохраняющаяся зависимость российского рынка ПЭТ от импортных поставок.

«Дополнительное давление оказывают рост логистических затрат, дефицит транспортных мощностей, увеличение стоимости электроэнергии», — добавил Сутягинский.

Ранее были названы продукты, которые могут подорожать в России из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!