ПЭТ-упаковки с начала войны на Ближнем Востоке сильно подорожали

Стоимость ПЭТ-упаковки с начала войны на Ближнем Востоке выросла до 50%

Из-за подорожания нефти в России выросли цены на полиэтилентерефталат (или ПЭТ, из него изготавливают бутылки, контейнеры) и полистерола (целлофановые и вакуумные пакеты, пленка). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса.

Рост цен изданию подтвердили в Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), в который входят крупнейшие игроки рынка отрасли, в том числе выпускающие свою продукцию под брендами «Черноголовка», «Святой источник», «Рычал-Су» и других.

Как пояснила «Известиям» генеральный директор этого объединения Алла Андреева, рост стоимости полимеров зависит от ситуации на глобальном рынке нефтепродуктов. По ее словам, сейчас ситуация является относительно стабильной, поскольку у некоторых компаний есть долгосрочные контракты с фиксированной стоимостью. При этом часть компаний находится в более сложной ситуации, отметила Андреева.

В пресс-службе доставки готовой еды Dostaевский рассказали газете, что стоимость упаковки выросла на 30–50%.

Как заявил изданию председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент Российского союза химиков, председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, в марте-апреле 2026 года увеличение стоимости ПЭТ в зависимости от сегмента и условий поставки достигало 25–30%. По его словам, основными причинами послужили резкое удорожание нефтехимического сырья на мировых рынках, высокая волатильность цен на нефть на фоне геополитической ситуации, а также сохраняющаяся зависимость российского рынка ПЭТ от импортных поставок.

«Дополнительное давление оказывают рост логистических затрат, дефицит транспортных мощностей, увеличение стоимости электроэнергии», — добавил Сутягинский.

Ранее были названы продукты, которые могут подорожать в России из-за конфликта на Ближнем Востоке.